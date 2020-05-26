26 May 2020 16:05
Journalist ID: 2394
News Code: 83800856
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Hürremabad'daki Felekü'l-Eflak Kalesi'nin restorasyonundan kareler

Hürremabad, İRNA- Son zamanlarda Lurestan ilindeki deprem, Felekü'l-Eflak Kalesi'nde hasar oluşmasına neden oldu. Bu önemli antik anıt şu anda restore edilmektedir. Fotoğrafçı: Behzad Silahverzi

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