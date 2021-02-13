Batılı belgesel film yapımcısının medeniyetler diyarına farklı bakışı; İnsanlığın beşiği: İran

İran topraklarının farklı dönemlerdeki kültür, tarih, spor ve mimarlığını tanıtmak için 15-16 Şubat tarihlerinde kültür ve sanat odaklı Fransız-Alman ortak kanalı Arte Kanalı'nda yayınlanacak olan "Yukarıdan İran" adlı belgesel hazırlayan Latzko, 3 bölümden oluşan İranlı erkek ve kadınların portreleri aracılığıyla İran manzaralarının inanılmaz zenginliğini gözler önüne sermektedir.

France Blue'ya göre, bu belgeselde İran'ın farklı bölgelerinde 8 bin kilometre yol kat eden Latzko, İranlı erkek ve kadınların misafirperverliğini de seyirciye sunuyor.

Bu bağlamda, güncel ve vizyona girecek filmleri haftalık olarak gözden geçiren Avoir a lire web sitesi de şunları yazdı:

"Yukarıdan İran, bu binlerce yıllık İran kültürünün başka bir perspektifidir. Latzko, bizi İslam öncesi ve sonrası dönemlere dayanan gelenekleri, tarihi folklor olarak değil, bugün çağdaş İran'ı oluşturan toplumların zengin ve çeşitli bir mirası olarak tanıtıyor. Bu belgesel, başka bir İran'ı göstererek, özellikle İran'a olan inançlarımızı eleştiriyor'.

Fransız web sitesine göre, bu koleksiyonu yapmanın amacı, bazıları tarafından haksız yere gözardı edilmiş bir ülke olan çağdaş İran'ın güzel yüzlerini göstermektir.

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