İran, Koronalı dönemde olimpik oyunlarına hazırdır

Japonya ve Uluslararası Olimpiyatlar Komitesi (IOC) olimpiyatlar için iki durum öngörmektedir. Gelecek seneye kadar hala korona virüsü dünyada mevcut ise olimpiyatlar sağlık protokoller ve sınırlamalarla düzenlenecektir. Korona aşısı üretilip, sporcular ve seyirciler içi yeterli güvenlik olması durumunda 2020 Tokyo Olimpiytları daha geniş şekilde düzenlenecektir.

İran’ın birçok spor takımı ve sporcusu sağlık protokolleri çerçevesinde sınırlı şekilde kamplar düzenleme izni almıştır ve kampları ile antrenmanlarını sağlık protokolleri çerçevesinde yapmaktadırlar. İranlı sporcular da diğer ülkelerin sporcuları gibi gecikmelerle antrenmanlarına başlamışlardır fakat İran takımları Tokyo olimpiyatlarına en üst düzey hazırlıkta katılmak için çaba harcamaktadırlar.

Geçen haftadan beri güreş, voleybol ve diğer birkaç dala kamplar başlamış bulunmaktadır ve diğer dallar d bu yakında başlayacaktır.

İran’a her spor dalı için Korona Komitesi politikaları çerçevesinde sporcuları korona’dan korumak için özel şartlar dizayn edilmektedir. Bu komite üyeleri Spor Bakanı ve Milli Olimpik Komitesi ile toplantılar düzenlemekte ve sporcuların durumunu gözetmekte ve duruma göre kararlar almaktadır.

İran Milli Olimpik Komitesi Başkanı Seyyid Rıza Salihi Emiri

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2012