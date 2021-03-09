İran tarih boyu bilim ve dostluğu yaygınlaştırmanın sözcüsü olmuştur

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin mesajı şu şekildedir:

'Bilimsel ve kültürel bağlar, halklar arasındaki en kalıcı bağlardandır, zira uygarlıkların bir arada barış içinde yüzyıllarca yaşamının ortak payda ve kazanımıdır.

Bilimsel ve kültürel ilişkilerin çapı büyüdükçe, halklar arasındaki dostluk ve dayanışmanın derinliği artar.

Ahvaz'daki Condi Şapur Üniversiesi 18 yüzyıllık geçmişi ile dünyanın en eski üniversitesi konumundadır. UNESCO'nun bu üniversiteti kutlaması, takdire şayan bir husustur'.

Bilim Bakanlığı'nın işbirliği ile bugün başlayan Condi Şapur Üniversitesi'nin 1750. Kuruluş Yıldönümü Uluslararası Konferansı, yarın 10 Mart'a kadar sürecek.

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