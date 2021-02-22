İran, korona virüsten iyileşme büyümesi açısından sekizinci sırada yer aldı

ISC COVID-19 Sisteminden (ISC COVID-19 Görselleştirici) çıkarılan veriler, hasta sayısının Kasım ayında 280.000'den 330.000'e yükseldikten sonra Ocak'ta 184.000'in altına düştüğü ve Şubat ayında yeniden 208.000'e yükseldiği görülmektedir.
Dehgani,'İran, bu hastalıktan etkilenen ülkeler arasında ortalama hastalığın yaygınlaşması oranı açısından altıncı sırada (aynı anda 13 ülke - Çin, Rusya, Türkiye, Brezilya, İspanya, ABD, Fransa, İran, Kanada, İngiltere, Almanya, Pakistan ve İtalya) altıncı sırada ) yer aldı' dedi
Dehgani, 'İran ile aynı zamanda 13 ülke arasında sekizinci sırada yer alan Birleşik Devletler'de Şubat ayında ortalama günlük iyileşme oranı yüzde 1,36, İtalya yüzde 0,84 ve ABD yüzde 0,79 oldu' diye belirtti.
yorumunuz