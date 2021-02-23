23 Şub 2021 19:47
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Rahimi: İran, bilimse makalalerin nitelik açısından gelişen ilk 5 ülke arasındadır

Rahimi: İran, bilimse makalalerin nitelik açısından gelişen ilk 5 ülke arasındadır

Tahran, IRNA- İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Gholamhosey Rahimi, son 4 yılda bilimsel makalelerin nitelik açısından en fazla gelişme yapan beş ülke arasından yer aldığını söyledi.

Rahimi yaptığı açıklamada ni İranlı araştırmacıların makaleleri, dünyanın en prestijli uluslararası veri tabanında 15. sırada yer aldığını belirtti.

Rahimi İslam İnkılabı sonrası İran’ın bilimsel alandaki gelişmesine değinerek, ‘’İran’in bilimsel gelişmesi 5. Sırada birinci sıraya artması, Nano alanda dünyada 58. Sıradan 16. Sıraya, biyokimya alanında ise dünyada 52. Sıradan 17. Sıraya artması gerçekleşmiştir. ‘’ dedi.

Rahimi, üniversite öğrenci sayısının 39 sene önce 180 binin altında olduğunu belirterek, bu rakamın 33 sene zarfından 4.8 milyon kişiye ulaştığını söyledi.

Rahimi, 30 sene önce üniversite hoca temini için yüksek lisans öğrencilerini yurt dışına gönderdiklerini ifade ederek, artık buna gerek duyulmadığını ve belli bölümlerde yurt dışına gönderilen doktora öğrenci sayısının 100 kişinin altında olduğunu söyledi.

Rahimi, şu an İran’da 30 bini aşkın yabancı öğrencinin öğrenim gördüğünü belirterek bunların çoğunun komşulardan öğrenciler olduğunu söyledi.

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2012

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