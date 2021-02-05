5 Şub 2021 12:00
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News Code: 84211977
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İranlı bilim insanları dünyadaki bilimsel makalelerin yüzde 2’sini üretmekte

İranlı bilim insanları dünyadaki bilimsel makalelerin yüzde 2’sini üretmekte

Tahran, IRNA- İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Gholamhoseyn Rahimi Şeerbaf, İran nüfusunun dünyanın yüzde birine tekabül etmesine rağmen dünyadaki bilimsel makalelerin yüzde ikisinin İranlı bilim insanları tarafından üretildiğini söyledi.

Bulşehr kentinde açıklamada bulunan Şeerbaf, İran tarafından her sene 65 bin bilimsel makale yayınlandığını belirterek, İran’ın bilimsel makale üretinde dünyanın 15’inci sırasında yer aldığını söyledi.

Referans gösterilen makale yayınında da İran’ın 14. Sırada yer aldığını ifade eden Şeerbaf, yayınlanan makalelerin yüzde 20’sinin istem üzerine yayınlandığını fakat bu rakamın yüzde 50 olması gerektiğini söyledi.

Şu an İran’da 5700 bilim temelli firma çalıştığını ifade eden Şeerbaf, bu rakamın artması gerektiğini söyledi.

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