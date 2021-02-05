İranlı bilim insanları dünyadaki bilimsel makalelerin yüzde 2’sini üretmekte

Bulşehr kentinde açıklamada bulunan Şeerbaf, İran tarafından her sene 65 bin bilimsel makale yayınlandığını belirterek, İran’ın bilimsel makale üretinde dünyanın 15’inci sırasında yer aldığını söyledi.

Referans gösterilen makale yayınında da İran’ın 14. Sırada yer aldığını ifade eden Şeerbaf, yayınlanan makalelerin yüzde 20’sinin istem üzerine yayınlandığını fakat bu rakamın yüzde 50 olması gerektiğini söyledi.

Şu an İran’da 5700 bilim temelli firma çalıştığını ifade eden Şeerbaf, bu rakamın artması gerektiğini söyledi.

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2012