İran üniversitelerinin QS sıralamasındaki sırası yükseldi

QS sıralama veritabanının dünya üniversitelerinin 11. tematik sıralama kursunu yayınladığını dile getiren Dehgani, 'Bu tematik sıralamada, beş genel alan ve 51 spesifik alan değerlendirilmiş ve 17 konu alanında İran'dan 15 üniversite yer almaktadır. QS sıralaması, İngiltere'deki Cockarley Simonds Enstitüsü tarafından yürütülen en prestijli uluslararası sıralama sistemlerinden biridir' dedi.

Bu veri tabanının her yıl yaptığı önemli sıralamalardan birinin üniversitelerin çeşitli konu alanlarında değerlendirilmesi olduğuna dikkati çeken Dehgani, 'QS tematik sıralaması şu dört göstergeye dayanıyor: üniversite itibar incelemesi, işveren değerlendirmesi, makale başına atıf sayısı ve h-endeksi. Bu göstergelerin her biri her konu alanına uygun ağırlıkta, tanıtmak için en iyi üniversiteler belirlenir' diye konuştu.

QS tematik sıralaması için gerekli olan bilgilerin bir kısmının Scopus atıf veri tabanından, diğer kısmının ise anketlerden elde edilen bilgilerden derlendiğini ifade eden Dehgani, '2021 QS sıralaması, 51 konu alanında dünyanın en iyi üniversitelerini bilimleri, mühendislik ve teknoloji, yaşam bilimleri ve tıp, sosyal bilimler ve sanat ve beşeri bilimlerin verdiği beş genel alan şeklinde sıralamıştır. 2020'de olduğu gibi, İran üniversiteleri mühendislik-teknoloji, biyolojik-tıp bilimleri ve doğa bilimleri olmak üzere üç alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır' diye ekledi.

