10 ülkeden araştırmacılar Bilgisayar Oyunları Konferansı'na katılacak

18-19 Şubat tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenecek 6. Uluslararası Bilgisayar Oyunları; Fırsatlar ve Zorluklar Konferansı, özellikle dijital oyunlarla ilgili araştırmalara odaklan acak.

İRNA'ya konuşan Rasti, 'Bu ülkelerden makale sunma ve değerlendirme ve açılış konuşmaları gibi çeşitli alanlarda uzmanlar, üniversite profesörleri ve araştırmacılar 6. konferansa katılacak. Bu yıl çevrim içi olarak düzenlenecek konferans, dünyanın her yerinden bilgisayar oyunları alanındaki profesörlerin ve araştırmacıların kapasitelerini kullanmak için iyi bir fırsat sağlayarak, bu platformun bu alanda olumlu bir artışa yol açacağını umuyoruz' dedi.

Konferanstaki 200 jüri üyesinden 10'unun Güney Kore, Almanya, İtalya, İngiltere, Finlandiya ve Yunanistan'dan olacağını dile getiren Rasti, 'Alınan 124 bildiriden 20'si İngilizce ve İtalya ve Çekya gibi ülkelerdendir' diye belirtti.

Son kazanımlarını çevrim içi olarak sunacak olan ABD, Singapur ve İtalya'dan üç ana konuşmacının konferansta açıklayacağını ile getiren Rasti, 'Bu yıl Ulusal Bilgisayar Oyunları Vakfı da Uluslararası Bilgisayar Oyunları Konferansı'nın düzenlenmesinde aktif olarak yer alacak. Bu vakıf, konferansın çocuklar ve dijital oyunlar alanındaki en önemli makalelerini ve pratik makaleleri desteklemektedir. Ayrıca, daha fazla akademik araştırmayı endüstriye bağlamak amacıyla, konferansın uygulamalı araştırma için yakınsak bir yapı ve ortak bir araştırma masası biçiminde en iyi araştırmacılarının bir listesi sunulacak' değerlendirmesini yaptı.

Bilgisayar oyunu veya kişisel bilgisayar oyunu olarak da bilinen PC oyunu, bir video oyun konsolu veya atari makinesi yerine kişisel bilgisayarda oynanan bir tür video oyunudur. Tanımlayıcı özellikleri şunları içerir: daha çeşitli türleri ve kullanıcı tarafından belirlenen oyun donanımı ve yazılımı; genellikle giriş, işleme, video ve ses çıkışında daha büyük kapasite.

Bilgisayar oyunu oynamak için özel olarak oyun bilgisayarı modelleri, farklı aksesuarlar tasarlanmışdır. Mobil oyun'ların son yıllarda büyümesine reğmen, 2018 yılında, küresel PC oyunları pazarı yaklaşık 27,7 milyar dolar değerindeydi.

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