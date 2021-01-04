İran’ın 46 üniversitesi 2020 ISC derecelendirme listesinde yer aldı

İslam Dünyası Bilim Atıf Veritabanı Bşkanı Mohammad Cevad Dehgani, 2020 derecelendirme listesinde 102 ülkeden 2182 üniversitenin yer aldığını ve listede İran’dan 46 üniversitenin yer aldığını belirterek, İran’ın 2019 listesinde 43 üniversitesinin yer aldığını söyledi.

Dehgani, üniversitelerin ISC derecelendirmesini kullanarak ve veri tabanından yararlanarak kısa ve uzun vadeli programlarla durumlarını iyileştirebileceklerini söyledi.

ISC değerlendirmelerinde araştırmaya yüzde 60, inovasyona yüzde 15, eğitime yüzde 10, uluslararası faaliyetlere yüze 15 yer verildiğini ifade eden Dehgani, İran’dan bu listeye 24 üniversite, 13 tıp üniversitesi ve 9 sanayi ve teknik üniversitesinin yer aldığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012