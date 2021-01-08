Timre Kaya Resimleri Dünya Kültür Mirasında yer alacaktır

Merkezi İlin Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü Ali Meşhedi yaptığı açıklamada, bu değerli eserlerin Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alması için İsfahan ve Merkezi illerinin birlikte çalışacağını belirtti.

Meşhedi bu Kaya Resimlerinin sayısınnın 21 bin civarında olduğunu ve İsfahan, Merkezi ve Lorestann illerinde bulunduğunu belirterek, tarih öncesi bu değerli eserlerin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012