Üçüncü tur görüşmeleri için Irakçi bu Umman'a gidiyor

Bekaî, tarafların üst düzey müzakerecilerinin katılımıyla eş zamanlı teknik-uzman düzeyinde toplantı yapılması konusunda mutabakata varıldığını belirterek "Ummanlı ev sahibinin planlaması ve İran-ABD mutabakatı doğrultusunda, Cumartesi günü uzmanlar düzeyinde toplantılar ve Dışişleri Bakanımızın ABD Başkanı'nın özel temsilcisiyle dolaylı görüşmeleri gerçekleşecek." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, müzakerelerde ilerleme kaydedilmesinin karşı tarafın "iyi niyet, ciddiyet ve gerçekçilik göstermesine" bağlı olduğunu vurguladı ve İran İslam Cumhuriyeti heyetinin, geçmiş deneyimleri göz önünde bulundurarak her adımını karşı tarafın tutumuna göre ayarlayacağını ve "İran halkının meşru hakları ve çıkarlarının sağlanması için hiçbir çabadan kaçınmayacağını" ifade etti.