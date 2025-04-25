Trump: İran ile anlaşma çabaları iyi gidiyor

ABD Başkanı, Umman'ın arabuluculuğunda İran ve ABD arasında yapılacak üçüncü tur görüşmeler öncesinde Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, "İran ile anlaşmanın iyi gittiğini düşünüyorum. Pek çok şey yapılıyor. Ancak bunlardan biri iyi bir seyir izliyor. Çok çok iyi bir karara varabiliriz ve bu sayede pek çok hayat kurtulacak. İran konusunda çok iyi ilerlemeler kaydettik. Onlarla çok ciddi görüşmeler yaptık. Her şey iyi gidiyor." dedi.

ABD Başkanı, her zamanki gibi İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bazı iddiaları tekrarlayarak, "Sadece iki seçenek var ve ikinci seçenek hiç iyi bir seçenek değil" şeklinde ekledi.