23 Nis 2025 17:32
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News ID: 85812372
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Grossi: İran nükleer müzakerelerde ciddi

23 Nis 2025 17:32
News ID: 85812372
Grossi: İran nükleer müzakerelerde ciddi

Tahran, İRNA - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, İran ve ABD arasındaki nükleer müzakere sürecine ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Tahran ve Washington arasında müzakerelerin devam ettiğini görmekten memnunum" dedi.  

Grossi, "ABD'nin müzakere temsilcisi (Vitekaf) ile iletişim halindeyim, ancak bu görüşmelerin sonucu henüz belli değil" ifadelerini kullandı.  

UAEA'nın bu süreçteki rolüne değinen Grossi, "Ajans, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin bir parçası değil, ancak bir anlaşma sağlanırsa, doğrulama sürecini yürütmeye ve anlaşmanın güvenilirliğini desteklemeye hazırız" şeklinde konuştu.  

UAEA Genel Direktörü, İran'ın tutumuna ilişkin olarak da, "İran tarafı müzakerelerde ciddi ve bir anlaşmaya varmak için çaba gösteriyor" açıklamasını yaptı.

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