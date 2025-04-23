Grossi: İran nükleer müzakerelerde ciddi

Grossi, "ABD'nin müzakere temsilcisi (Vitekaf) ile iletişim halindeyim, ancak bu görüşmelerin sonucu henüz belli değil" ifadelerini kullandı.

UAEA'nın bu süreçteki rolüne değinen Grossi, "Ajans, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin bir parçası değil, ancak bir anlaşma sağlanırsa, doğrulama sürecini yürütmeye ve anlaşmanın güvenilirliğini desteklemeye hazırız" şeklinde konuştu.

UAEA Genel Direktörü, İran'ın tutumuna ilişkin olarak da, "İran tarafı müzakerelerde ciddi ve bir anlaşmaya varmak için çaba gösteriyor" açıklamasını yaptı.