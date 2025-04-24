Irakçi: Bir kez daha Avrupa’ya diplomasi öneriyorum

Irakçi, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, İran ile söz konusu üç ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumda "düşüş" sürecinde olduğunu vurgulayarak, “İster kabul edelim ister etmeyelim, ilişkiler şu anda zayıf bir noktada. Her tarafın kendi anlatısı var. Ama bence suçlama oyununa girmek anlamsız. Önemli olan, bu durumun her iki taraf için de kaybet-kaybet anlamına gelmesidir” dedi.

Bakan Irakçi, geçtiğimiz Eylül ayında New York’ta üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeleri hatırlatarak, “O dönemde de diyalog önerdim. Dedim ki, gelin karşı karşıya gelmek yerine, iş birliğini seçelim; sadece nükleer meselede değil, ortak çıkar ve kaygılarımız olan her alanda. Maalesef onlar zor yolu tercih etti” ifadelerini kullandı.

Irakçi, Moskova ve Pekin’de gerçekleştirdiği son istişarelerin ardından Avrupa’yla doğrudan temasa geçmeye hazır olduğunu bildirerek, “Paris, Berlin ve Londra’ya ilk adımı atmak üzere gitmeye hazırım. Daha önce ABD ile dolaylı görüşmelere başlamadan önce de bu adıma hazırdım ama Avrupa tarafı buna yanaşmadı” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı açıklamasında, “Top artık Avrupa’nın sahasında. Onlar, özel çıkar gruplarının etkisinden kurtularak farklı bir yol çizme fırsatına sahip. Bu kritik dönemde nasıl hareket edeceğimiz, büyük olasılıkla geleceğin yönünü belirleyecek” ifadelerine yer verdi.