14 May 2025 10:00
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News ID: 85832434
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BM Güvenlik Konseyi üyelerinden ABD-İsrail planına itiraz: Gazze’ye yardım önerisine karşı çıkıldı

14 May 2025 10:00
News ID: 85832434
BM Güvenlik Konseyi üyelerinden ABD-İsrail planına itiraz: Gazze’ye yardım önerisine karşı çıkıldı

Tahran, İRNA – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin birçok üyesi, Gazze Şeridi’ne insani yardım gönderilmesine dair ABD-İsrail ortak planına karşı çıktı.

BM Güvenlik Konseyi, Salı gecesi İngiltere, Fransa, Danimarka, Slovenya ve Yunanistan’ın talebiyle Gazze’deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, yardımların yüklenici firmalar aracılığıyla Siyonist rejimin (İsrail'in) denetiminde Gazze’ye ulaştırılmasını öngören plan ele alındı.

Fransa’nın BM Daimî Temsilcisi Büyükelçi Jérôme Bonnafont, bu plana karşı çıkarak "Bu mekanizma uluslararası hukuka aykırıdır ve halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına izin vermez. İsrail, uluslararası hukuk kurallarına uymalıdır." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, Rusya’nın BM Daimî Temsilcisi Vasily Nebenzya da bu plana karşı çıktıklarını belirterek "Gazze’de kıtlık hızla yayılıyor. Bu plan, BM’yi İsrail’in askeri operasyonlarının bir ortağına dönüştürüyor ve insani yardım faaliyetlerinde tarafsızlığı tehlikeye atıyor." açıklamasında bulundu.

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