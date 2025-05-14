Kalibaf Cakarta'ya ulaştı

Muhammed Bakır Kalibaf, Çarşamba sabahı Cakarta’ya ulaştı ve havaalanında Endonezyalı yetkililer tarafından karşılandı.

Bu oturum, "Sağlam Yönetişim ve Güçlü Kurumlar, Direncin Temel Taşları Olarak" temasıyla 11-14 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.