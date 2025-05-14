Muhammed Bakır Kalibaf, Çarşamba sabahı Cakarta’ya ulaştı ve havaalanında Endonezyalı yetkililer tarafından karşılandı.
Bu oturum, "Sağlam Yönetişim ve Güçlü Kurumlar, Direncin Temel Taşları Olarak" temasıyla 11-14 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.
Kalibaf Cakarta'ya ulaştı
14 May 2025 09:55
News ID: 85832424
Cakarta, İRNA – İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Birliği (PUIC) 19. Oturumu’na katılmak üzere Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya ulaştı.
Muhammed Bakır Kalibaf, Çarşamba sabahı Cakarta’ya ulaştı ve havaalanında Endonezyalı yetkililer tarafından karşılandı.
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