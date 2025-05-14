14 May 2025 11:36
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News ID: 85832601
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BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin Temsilcisinden Uyarı: İsrail açlığı silah olarak kullanıyor

14 May 2025 11:36
News ID: 85832601
BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin Temsilcisinden Uyarı: İsrail açlığı silah olarak kullanıyor

Tahran, İRNA - Filistin Özerk Yönetimi'nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Riyad Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, İsrail'in sivillere karşı açlığı bir savaş silahı olarak kullandığını belirtti.

Mansur, Gazze Şeridi'nde yaşayan sivillerin ciddi bir açlık krizi ve gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu, bu nedenle Güvenlik Konseyi’nin acilen gıda ve ilaç yardımlarının bölgeye ulaştırılması için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca İsrail'in, iki aydan uzun bir süredir kasıtlı olarak insani yardımların girişini engellediğini ve bu eylemi, Filistin halkını zorunlu göçe zorlamak amacıyla kullandığını ifade etti. Mansur, işgalci rejimin Gazze genelindeki hastaneleri bombalamaya devam ettiğini ve bu saldırıların tüm uluslararası hukuk kurallarını ve anlaşmalarını açıkça ihlal ettiğini sözlerine ekledi.

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