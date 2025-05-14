BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin Temsilcisinden Uyarı: İsrail açlığı silah olarak kullanıyor

Mansur, Gazze Şeridi'nde yaşayan sivillerin ciddi bir açlık krizi ve gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu, bu nedenle Güvenlik Konseyi’nin acilen gıda ve ilaç yardımlarının bölgeye ulaştırılması için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca İsrail'in, iki aydan uzun bir süredir kasıtlı olarak insani yardımların girişini engellediğini ve bu eylemi, Filistin halkını zorunlu göçe zorlamak amacıyla kullandığını ifade etti. Mansur, işgalci rejimin Gazze genelindeki hastaneleri bombalamaya devam ettiğini ve bu saldırıların tüm uluslararası hukuk kurallarını ve anlaşmalarını açıkça ihlal ettiğini sözlerine ekledi.