24 Nis 2025 17:21
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News ID: 85813086
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İran Petrol Bakanı Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı için Moskova’da

24 Nis 2025 17:21
News ID: 85813086
İran Petrol Bakanı Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı için Moskova’da

Moskova, İRNA– İran Petrol Bakanı ve İran-Rusya Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun İran tarafı başkanı Muhsin Paknejad, komisyonun 18. oturumuna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde Moskova’ya ulaştı.

Paknejad, Moskova’daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı’nda İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ve Rusya Enerji Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı. Enerji Bakanlığı, aynı zamanda komisyonun Rus tarafındaki başkanlığını yürütüyor.

Ziyareti kapsamında Paknejad’ın, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Enerji Bakanı Nikolay Tsuliev ile görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmelerde enerji, yatırım ve altyapı alanlarındaki ikili iş birliği projeleri ele alınacak.

İran ve Rusya taraflarının başkanlık ettiği Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun kapanış töreni, Cuma günü Moskova’da düzenlenecek. Bu törende, iki ülke arasındaki iş birliğini kapsayan nihai belgeye son şekli verilecek.

Öte yandan, söz konusu belgenin hazırlanmasına yönelik teknik istişare toplantıları 3 Mayıs Çarşamba günü başlamış ve 18 çalışma alanında müzakereler yürütülmüştü.

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