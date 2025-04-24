24 Nis 2025 14:10
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İran’dan Şanghay İşbirliği Örgütü’nde yargı alanında kapsamlı iş birliği önerileri

24 Nis 2025 14:10
News ID: 85812970
İran’dan Şanghay İşbirliği Örgütü’nde yargı alanında kapsamlı iş birliği önerileri

Tahran, İRNA – İran, Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen 20. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Yargı Başkanları Zirvesi’nde yargı alanında bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı öneriler sundu. İran Yargı Erki Başkanı Hüccetü’l-İslam Gulamhüseyin Muhsini Ejei’nin başkanlığındaki heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Hukuk İşlerinden Sorumlu Yetkili Kazım Garibabadi de eşlik etti.

Garibabadi, zirveye ilişkin değerlendirmesini sosyal medya platformu X üzerinden paylaşarak, İran tarafından sunulan önerileri kamuoyuyla paylaştı. Ejei’nin gündeme getirdiği önemli başlıklar arasında suçluların iadesini kolaylaştıracak ortak bir adli bilgi platformunun kurulması, terörle mücadelede yasal uyumun sağlanması, siber suçlara karşı adli diplomasinin geliştirilmesi ve uluslararası tahkim merkezi aracılığıyla ticari anlaşmazlıkların azaltılması yer aldı.

Ayrıca, İran tarafından insan kaçakçılığıyla mücadele, mağdurlar için rehabilitasyon programları geliştirilmesi, ortak veri tabanı oluşturulması, çevre suçlarıyla sınır ötesi mücadele, yargı sistemlerinin dijitalleşme deneyimlerinin paylaşılması ve hukuki eğitim ile araştırma merkezinin kurulması gibi konularda da öneriler sunuldu.

İran’dan Şanghay İşbirliği Örgütü’nde yargı alanında kapsamlı iş birliği önerileri

Garibabadi, İran’ın ayrıca insan hakları eğitimi, yolsuzlukla mücadelede şeffaflığın artırılması, ekonomik güvenliğin sağlanması, yatırım ortamının güçlendirilmesi, gıda güvenliği ve küresel sağlık iş birliği gibi sosyal ve ekonomik alanlara da vurgu yaptığını belirtti.

Toplantının sonunda oy birliğiyle alınan kararla, İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, 2026 yılı için ŞİÖ Yargı Başkanları Dönem Başkanı olarak seçildi. Ayrıca, 21. zirvenin 2026 yılında Tahran’da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

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