İslam Ülkeleri Parlamento Birliği Konferansı Cakarta’da başladı

Bu toplantı, 11-14 Mayıs tarihleri arasında “Sağlam Yönetişim ve Güçlü Kurumlar, Dirençliliğin Temel Taşları Olarak” temasıyla düzenleniyor. Konferans süresince İslam ülkelerinin temsilcileri siyasi, kültürel, kadın ve aile, Daimî Filistin Komitesi ve Kadınlar Konferansı gibi çeşitli komitelerde konuşmalar gerçekleştirdi.

Açılış törenine İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki İran parlamento heyeti de katıldı. İranlı temsilciler, bazı uzmanlık komitelerinde de konuşmalar yaptı.

Bu konferans aynı zamanda birliğin kuruluşunun 25. yıldönümüne denk geliyor. Meclis Başkanı Kalibaf da konferansın konuşmacılarından biri olarak hitap edecek.

Açılış konuşmacıları arasında Fildişi Sahili Parlamento Başkanı, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı, Malezya Başbakanı, Singapur Başbakanı ve Endonezya Cumhurbaşkanı da yer aldı.

Fildişi Sahili Meclis Başkanı’nın konuşmasının ardından düzenlenen törende, dönem başkanlığı Fildişi Sahili’nden Endonezya Meclis Başkanı’na devredildi.