24 Nis 2025 17:58
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İran'ın nükleer programı, İran-Çin-Rusya ile IAEA Başkanı arasında dörtlü görüşmenin gündeminde

24 Nis 2025 17:58
News ID: 85813105
İran'ın nükleer programı, İran-Çin-Rusya ile IAEA Başkanı arasında dörtlü görüşmenin gündeminde

Londra, İRNA – Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İran, Çin ve Rusya temsilcilerinin bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile İran’ın nükleer programını ele alan dörtlü bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ulyanov, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede üç ülkenin, İran’ın nükleer dosyasına dair çeşitli boyutları kapsayan ortak bir tutum belgesi sunduğunu belirtti.

IAEA Genel Direktörü Grossi, geçtiğimiz hafta Tahran’ı ziyaret ederek İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile bir araya gelmişti. Görüşmelerde İran ile Ajans arasındaki teknik iş birliği süreçleri ve müzakere kanallarının devamına ilişkin konular gündeme gelmişti.

Bu görüşmelerin, İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili uluslararası güvenlik mekanizmalarıyla yürütülen diplomatik temasların devamı niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

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