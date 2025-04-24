İran'ın nükleer programı, İran-Çin-Rusya ile IAEA Başkanı arasında dörtlü görüşmenin gündeminde

Ulyanov, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede üç ülkenin, İran’ın nükleer dosyasına dair çeşitli boyutları kapsayan ortak bir tutum belgesi sunduğunu belirtti.

IAEA Genel Direktörü Grossi, geçtiğimiz hafta Tahran’ı ziyaret ederek İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile bir araya gelmişti. Görüşmelerde İran ile Ajans arasındaki teknik iş birliği süreçleri ve müzakere kanallarının devamına ilişkin konular gündeme gelmişti.

Bu görüşmelerin, İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili uluslararası güvenlik mekanizmalarıyla yürütülen diplomatik temasların devamı niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.