Bekaî:Geçici barınma çadırlarına saldırı, açık bir savaş suçudur

İsmail Bekaî, Gazze Şeridi'nin süregiden ablukasını ve insani yardımların girişinin engellenmesini, aynı zamanda Siyonist işgal rejiminin yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kamplarına ve geçici barınma çadırlarına yönelik saldırılarını şiddetlendirmesini, "açık bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen bir suç" olarak nitelendirdi. Soykırım ve savaş suçları nedeniyle Siyonist rejim liderlerinin yargılanması ve cezalandırılması için küresel bir adım atılması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu suçlar karşısındaki hareketsizliğini eleştirerek, ABD ve bazı Avrupa ülkelerini, Siyonist rejime silah desteğini sürdürdükleri için işlenen suçlarda "suç ortağı" olarak tanımladı.

Bekaî ayrıca, Siyonist rejimin Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarını, ateşkes anlaşmalarını ihlal ederek Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve insansız hava aracı saldırılarını ve bu ülkedeki siyasi ve sosyal aktivistlerin suikastlarını şiddetle kınadı. BM'nin ve ateşkes garantörlerinin bu saldırıları durdurmadaki sorumluluğuna vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Siyonist rejimin cezasızlığının sürmesi, savunmasız Gazze ve Batı Şeria halkının katledilmesi, Lübnan ve Suriye'nin bazı bölgelerinin işgali, Batı Asya bölgesindeki barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bölge ülkeleri, güvensizliğin yayılmasını önlemek ve apartheid rejiminin yayılmacı politikalarına karşı koymak için ciddi önlemler almalıdır." ifadelerini kullandı.