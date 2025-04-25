25 Nis 2025 11:20
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News ID: 85813404
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Hamas, BM'den İsrail'in Gazze'deki sağlık merkezlerine saldırılarını durdurmasını talep etti 

25 Nis 2025 11:20
News ID: 85813404
Hamas, BM'den İsrail'in Gazze'deki sağlık merkezlerine saldırılarını durdurmasını talep etti 

Tahran, İRNA - Hamas, yayınladığı bir bildiride uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler'i ve ilgili uluslararası kuruluşları, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezlerine yönelik saldırılarını durdurmak için somut ve etkili bir tutum alarak hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.  

 Hamas, bildirisinde Siyonist rejimi, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünü hedef alan planlı ve sistematik bir yıkım politikası izlemekle suçladı. Son saldırılar nedeniyle Gazze'nin doğusundaki tek çocuk hastanesi olan Şehit Muhammed ed-Durra Hastanesi'nin tamamen hizmet dışı kaldığını belirtti.

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