Hamas, bildirisinde Siyonist rejimi, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünü hedef alan planlı ve sistematik bir yıkım politikası izlemekle suçladı. Son saldırılar nedeniyle Gazze'nin doğusundaki tek çocuk hastanesi olan Şehit Muhammed ed-Durra Hastanesi'nin tamamen hizmet dışı kaldığını belirtti.
Hamas, BM'den İsrail'in Gazze'deki sağlık merkezlerine saldırılarını durdurmasını talep etti
25 Nis 2025 11:20
News ID: 85813404
Tahran, İRNA - Hamas, yayınladığı bir bildiride uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler'i ve ilgili uluslararası kuruluşları, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezlerine yönelik saldırılarını durdurmak için somut ve etkili bir tutum alarak hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.
İlgili haberler
-
Gazze’de Siyonist rejim bombardımanı devam ediyor + video
Tahran, İRNA – Filistin kaynakları, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne yönelik vahşi saldırılarını…
-
Filistinli liderlerden Mahmud Abbas’ın tartışmalı açıklamalarına büyük öfke
Tahran, İRNA – Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın Filistin Merkez Konseyi toplantısında…
-
Şucaiyye’de vahşi katliam; Hamas Arap ve İslam ülkelerinden acil müdahale talep etti
Tahran, İRNA - Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki "Şucaiyye" bölgesine yönelik vahşi hava…
yorumunuz