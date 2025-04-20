Gazze’de Siyonist rejim bombardımanı devam ediyor + video

El-Arabi el-Cedid haber ve analiz portalı, bugün yayımladığı bir raporda, Gazze Şeridi’ndeki son durumu aktararak şu ifadelere yer verdi.

"İsrail’in Gazze’ye karşı yürüttüğü savaşa yönelik artan tepkilere ve bu savaşın durdurulması yönündeki çağrılara rağmen, Netanyahu başkanlığındaki İsrail kabinesi, 7 Ekim 2023’ten bu yana başlatılan soykırımı sürdürmekte ısrar ediyor."

Cumartesi gecesi binlerce Siyonist, Tel Aviv merkezinde toplanarak, Filistin direnişiyle yapılacak esir takası anlaşması çerçevesinde Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesini talep etti. Ancak Netanyahu savaş politikalarından geri adım atmıyor.

Öte yandan Filistin kaynakları, bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Kampı’nın batısındaki bir eve düzenlenen hava saldırısında üç Filistinlinin şehit olduğunu, birçok kişinin de yaralandığını duyurdu.

Aynı zamanda, Siyonist rejime ait savaş gemileri de Nusayrat Kampı’nı bombaladı. Filistinli kaynaklar, bu savaş gemilerinin kampın batı bölgelerini hedef aldığını aktardı.