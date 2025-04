Erdoğan: Batı'nın Gazze'deki İsrail cinayetleri karşısındaki tutumu "Batı değerlerinin" ne kadar boş olduğunu gösteriyor

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, son 18 aydır Gazze’de süren katliamların ve son gelişmelerin Batı medeniyetinin ahlaki çöküşünü ortaya koyduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Zalimce öldürülen her çocuk, her bebek ve her kadınla birlikte, Batı'nın zaten zayıf olan ahlaki üstünlüğü tamamen yok oluyor" dedi.

Cumhurbaşkanı, demokrasi kavramının Batı’nın tekeline bırakılmaması gerektiğini belirterek, bu kavramın adalet ve özgürlükler adına evrensel bir model olarak yeniden tanımlanması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Erdoğan, Batılıların kadın hakları konusundaki kampanya ve sloganlarına eleştirel bakılması gerektiğini belirterek, Türkiye’de bazı muhalefet partilerinin desteklediği cinsiyet kimliğini ortadan kaldırmaya yönelik politikalardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Erdoğan, Batı'nın kendisinin de artık bu yıkıcı yaklaşımlardan kurtulmanın yollarını aradığını sözlerine ekledi.