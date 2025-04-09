Şucaiyye’de vahşi katliam; Hamas Arap ve İslam ülkelerinden acil müdahale talep etti

Hamas Hareketi açıklamasında "Arap ve İslam ülkelerinin tutumlarının bu tür suçlara karşı artık sadece utangaç açıklamalarla ve kınamalarla sınırlı kalması kabul edilemez. Oysa Siyonist rejimin ölüm makineleri, dünyanın gözleri önünde soğukkanlılıkla katliam yapıyor. Filistin halkı bu kader belirleyici mücadelede yalnız bırakılmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında, Arap ve İslam ülkelerinin liderlerinden Siyonist rejime ve Washington’daki destekçilerine gerçek baskılar uygulayarak saldırıları derhal durdurmaları talep edildi.