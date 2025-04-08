8 Nis 2025 13:56
Journalist ID: 5446
News ID: 85797632
T T
0 Persons

Ekler

İşgal topraklarına atılan füzeler ve Demir Kubbe sisteminin başarısızlığı: Direniş mucizesi devam ediyor

8 Nis 2025 13:56
News ID: 85797632
İşgal topraklarına atılan füzeler ve Demir Kubbe sisteminin başarısızlığı: Direniş mucizesi devam ediyor

Tahran, İRNA - Arap dünyasının önde gelen analistlerinden Abdülbari Atvan, İslami Direniş Hareketi (Hamas) tarafından Siyonist rejimin işlediği suçlara karşı gerçekleştirilen füze saldırılarını övdü ve "direniş mucizesinin" sürdüğünü belirtti.  

Atvan, Filistin direnişinin Siyonist yerleşim birimlerine düzenlediği füze saldırılarına değinerek "Şehit İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, abluka altındaki ve açlıkla mücadele eden Gazze Şeridi'nin yıkıntılarından, işgal altındaki yerleşimleri Aşdod, Aşkelon ve Sderot'a 10 füze fırlatması ve Demir Kubbe sisteminin bunları durdurmada başarısız olması (12 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırılar), tüm katliamlara rağmen direniş mucizesinin devam ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı. 

Atvan, bu füze saldırılarının, dünya genelinde hür vicdanlı insanların Filistinlilerle dayanışma gösterdiği bir döneme denk geldiğini belirterek "Bu, uluslararası toplumun ve generallerinin semirmesi için yüzlerce milyar dolar harcanan Arap ordularının sırtını dönmesine rağmen, Gazze halkının yalnız olmadığını kanıtlıyor." dedi. 

Analist, İsrail rejimi ordusunun Gazze'nin %65'inden fazlasını yeniden işgal ederek bölgeyi "tampon bölge" ilan ettiğini ve bu durumun Gazze halkının birkaç kilometrelik dar bir alanda sıkıştırılması anlamına geldiğini vurguladı.  

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .