İşgal topraklarına atılan füzeler ve Demir Kubbe sisteminin başarısızlığı: Direniş mucizesi devam ediyor

Atvan, Filistin direnişinin Siyonist yerleşim birimlerine düzenlediği füze saldırılarına değinerek "Şehit İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, abluka altındaki ve açlıkla mücadele eden Gazze Şeridi'nin yıkıntılarından, işgal altındaki yerleşimleri Aşdod, Aşkelon ve Sderot'a 10 füze fırlatması ve Demir Kubbe sisteminin bunları durdurmada başarısız olması (12 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırılar), tüm katliamlara rağmen direniş mucizesinin devam ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Atvan, bu füze saldırılarının, dünya genelinde hür vicdanlı insanların Filistinlilerle dayanışma gösterdiği bir döneme denk geldiğini belirterek "Bu, uluslararası toplumun ve generallerinin semirmesi için yüzlerce milyar dolar harcanan Arap ordularının sırtını dönmesine rağmen, Gazze halkının yalnız olmadığını kanıtlıyor." dedi.

Analist, İsrail rejimi ordusunun Gazze'nin %65'inden fazlasını yeniden işgal ederek bölgeyi "tampon bölge" ilan ettiğini ve bu durumun Gazze halkının birkaç kilometrelik dar bir alanda sıkıştırılması anlamına geldiğini vurguladı.