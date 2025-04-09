Siyonist pilotlarından emirleri çiğneme tehdidi

Sema haber ajansının raporuna göre, Siyonist rejim hava kuvvetlerinden onlarca pilot, eğer Siyonist esirler Gazze Şeridi'nden geri getirilmezse, görevden çekileceklerini duyurdular.

Bu pilotlar, Siyonist esirlerin geri dönmesini savaşın durdurulması pahasına istedi.

Siyonist pilotlar, savaşın devam etmesinin sadece kişisel ve sınırlı siyasi çıkarlarla ilgili olduğunu, İsrail rejiminin güvenliğine hiçbir katkı sağlamadığını belirttiler.

Onlara göre, savaşın devamı sadece daha fazla sivil ve askerin hayatını kaybetmesine yol açacak ve yedek askerleri yıpratacaktır.