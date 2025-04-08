İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 59 kişi şehit düştü

El-Cezire televizyonu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ın batısında bir evin bombalanması sonucu 9 kişinin daha şehit düştüğünü aktardı. Saldırıların devam ettiği ve bölgedeki insani durumun kritik olduğu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı (Gazze), Pazartesi öğle saatlerinde yaptığı açıklamada son 24 saatte 57 kişinin şehit olduğunu ve 137 kişinin yaralandığını duyurdu. 18 Mart 2025'ten bu yana devam eden saldırılarda toplam 1.391 kişi şehit düşerken, 3.434 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana ise Gazze'de şehit düşenlerin sayısı 50.752'ye, yaralıların sayısı ise 115.475'e ulaştı.