Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde çocuk katliamı devam ediyor + video

El-Arabi el-Cedid haber sitesi bugün yayımladığı haberde, Gazze Şeridi’ne yönelik savaşın sürmesiyle birlikte İsrail işgal ordusunun bu bölgede kara saldırılarını genişletmeyi amaçladığının açıkça görüldüğünü yazdı. Dün, Gazze Şeridi’nin güneyindeki “Murag Hattı” olarak adlandırılan bölgede kara saldırısına başlandığı duyuruldu. Filistin Özerk Yönetimi, bu saldırılarla Gazze Şeridi’nin işgal edilip parçalanmak istendiği uyarısında bulundu.

Aynı zamanda, Siyonist rejim ordusunun topçu birlikleri, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin kuzey bölgelerini yoğun top atışına tuttu.

Yerel kaynaklara göre, Refah kentinde birçok konut binası tamamen yıkıldı.

Ayrıca bu sabah (Pazar) Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki “El-Mevasi” bölgesine düzenlenen bombardımanda 9 kişi şehit düştü.

Han Yunus kentinde bir çadır ve bir evin hedef alınması sonucu dört Filistinli şehit oldu, 21 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralananlar arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor.