İsrail rejiminin Gazze'de işlediği suçlara karşı Türkiye'nin çeşitli illerinde protestolar düzenlendi

TRT’nin aktardığına göre, onlarca kişi, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılar ve soykırıma karşı Ankara’daki ABD Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Bu habere göre, Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Pazar günü ABD Büyükelçiliği önünde bir gösteri düzenleyerek İsrail rejiminin Filistin halkına karşı işlediği suçları kınadı.

Göstericiler, Filistin ve Türkiye bayraklarının yanı sıra “Nehirden denize özgür Filistin”, “Ne ABD emperyalizmine ne Siyonist işgale”, “Gazze Gazzelilerindir” gibi sloganlar içeren pankartlarla, İsrail rejiminin Gazze halkına yönelik suçlarını protesto etti ve ABD’nin bu rejime verdiği destekten duydukları nefreti dile getirdi.

Göstericiler ayrıca “Kahrolsun İsrail”, “Burası (ABD Elçiliği) suçluların merkezi”, “Bin selam Hamas’a, Gazze’ye, direnişe”, “Terörist İsrail, terörist Amerika” gibi sloganlar attı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu adına konuşan Teyyar Tercan, tüm dünyanın gözleri önünde Filistin halkının yok edildiğini ve kimsenin bu suçu durdurmadığını söyledi.

İsrail rejiminin her gün ve her saat Gazze’de yeni katliamlar yaptığını belirten Tercan, ne pahasına olursa olsun Gazze’deki soykırımın durdurulması için harekete geçme zamanının geldiğini ifade etti.

TRT, Türkiye’nin güneydoğusundaki Diyarbakır ilinde de İsrail karşıtı bir yürüyüş düzenlendiğini, yüzlerce kişinin Kayapınar ilçesinden 15 Temmuz Şehitler Parkı’na kadar yürüdüğünü bildirdi.

Bu yürüyüşe katılanlar, Filistin bayrakları taşıyarak ve Gazze’de aylardır devam eden İsrail rejiminin işlediği suçlara karşı sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.