Irakçi'den, İran Lideri'nin Putin’e mesajının içeriğine dair açıklama

Irakçi, Moskova’daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı’na varışında İRNA muhabirinin sorusunu “Bu mesajda, doğaldır ki uluslararası ve bölgesel gelişmelere, ayrıca ikili ilişkilere değinilmiştir.” şeklinde cevap verdi.

Dışişleri Bakanı, bu ziyaretin birkaç önemli hedef taşıdığını belirterek, seyahatin esas amacı olan mesaj iletiminin, son dönemdeki gelişmeler ve dolaylı görüşmelerle aynı zamana denk geldiğine dikkat çekti. Irakçi, “Geçmişten bugüne, nükleer meselelerde Rusya ve Çin ile her zaman yakın istişarelerde bulunduk. Bu ziyaret de bu çerçevede önemli bir fırsat sunuyor” dedi.

Ayrıca, İran-Rusya ikili ilişkilerinin geniş bir yelpazeye sahip olduğunu ve sürekli gündeme gelen birçok konunun olduğunu ifade etti. Ekonomik projeler, siyasi meseleler, Batı Asya’daki gelişmeler, İsrail'in devam eden saldırıları ve Ukrayna’daki son durumun da bu ziyaret kapsamında ele alınacağını belirtti.

Irakçi, İran ile Rusya arasında imzalanması planlanan Kapsamlı Stratejik Anlaşma'ya da değinerek, bu anlaşmanın iki ülke ilişkilerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ve ilişkileri stratejik ve uzun vadeli bir zemine taşıyacağını vurguladı. “İlişkilerimiz her zaman stratejik olmuştur ve bu anlaşmayla daha düzenli bir yapıya kavuşacaktır,” ifadelerini kullandı.