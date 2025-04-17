Garibabadi: Zenginleştirme endüstrisi müzakere konusu olamaz

Garibabadi, Çarşamba gecesi Haber Kanalı’na verdiği özel röportajda, bu görüşmelerin tarafların ciddi olup olmadığını ve bir uzlaşı zemininin oluşup oluşamayacağını görmek amacıyla yapıldığını belirtti. Ayrıca taraflar bu turda temel yaklaşımlarını ve ana hatlarını birbirleriyle paylaştı.

Görüşmelerin üç saatten kısa sürdüğünü söyleyen Garibabadi, her ne kadar müzakereler dolaylı şekilde gerçekleşmiş olsa da, taraflar arasında temel bir anlaşmazlığın ortaya çıkmadığını vurguladı.

İran’ın ciddi ve stratejik bir müzakereye hazır olduğunu ifade eden Garibabadi, İran’ın müzakerelere sadece taktiksel bir perspektifle yaklaşmadığını belirtti.

Nükleer dışı konuların İran’ın müzakere gündeminde olmadığını açıkça belirten Garibabadi, “Nükleer dosya dışındaki konular bizim açımızdan müzakereye açık değildir” dedi.

Zenginleştirme endüstrisinin İran için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Garibabadi, “Bu sanayi uğruna şehitler verdik ve onu asla müzakere masasında bir pazarlık unsuru haline getirmeyeceğiz. Eğer karşı tarafın kaygısı İran’ın nükleer programının askeriye yönelmesi ise, bu konu tartışmaya açık olabilir. Ancak amaçları tamamen zenginleştirme faaliyetlerini durdurmaksa, bu ne mantıklı ne de müzakere edilebilir bir taleptir” ifadelerini kullandı.