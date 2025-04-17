17 Nis 2025 10:59
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News ID: 85805982
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Irakçi: Bir 'barış genel direktörüne' ihtiyacımız var

17 Nis 2025 10:59
News ID: 85805982
Irakçi: Bir 'barış genel direktörüne' ihtiyacımız var

Tahran, İRNA - Ülkemizin Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, X sosyal medya platformunda yayımladığı bir mesajda "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi mesajın devamında "Önümüzdeki aylarda Ajans, İran’ın nükleer dosyasının barışçıl yollarla çözümünde önemli bir rol oynayabilir. Mevcut müzakereleri rayından çıkarmaya çalışan çeşitli yıkıcı unsurlar bir araya gelmişken, bizim “bir barış genel direktörüne” ihtiyacımız var. Ajansı siyasetten ve siyasileşmeden uzak tutma ve teknik görevlerine odaklı kalma yönündeki Grossi’nin misyonuna güven duymak istiyoruz." ifadelerine yer verdi. 

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