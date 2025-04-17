Irakçi: Bir 'barış genel direktörüne' ihtiyacımız var

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi mesajın devamında "Önümüzdeki aylarda Ajans, İran’ın nükleer dosyasının barışçıl yollarla çözümünde önemli bir rol oynayabilir. Mevcut müzakereleri rayından çıkarmaya çalışan çeşitli yıkıcı unsurlar bir araya gelmişken, bizim “bir barış genel direktörüne” ihtiyacımız var. Ajansı siyasetten ve siyasileşmeden uzak tutma ve teknik görevlerine odaklı kalma yönündeki Grossi’nin misyonuna güven duymak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.