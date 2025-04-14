Garibabadi, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Kazım Garibabadi, Birleşmiş Milletler Şartı Dostları Grubu toplantısına katılmak üzere Moskova’ya gitti. Toplantıdan önce, İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali’nin eşliğinde, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısıyla bir araya geldi.

Görüşme, Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşti. Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki koordinasyonun ilerletilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Çok taraflılık sürecinin desteklenmesi, tek taraflılığa karşı duruş ve Birleşmiş Milletler Şartı Dostları Grubu çerçevesinde küresel barış ve güvenliği artırmaya yönelik girişimler, bu görüşmede ele alınan konular arasındaydı.