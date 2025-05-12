Irakçi: Snapback'ın kötüye kullanılması gerilimi tırmandıracak

Seyid Abbas Irakçi, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "İran, pozisyonunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Tüm Barjam imzacılarına resmi olarak uyarıda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Irakçi, "Üç Avrupa ülkesinin (E3) kendilerine sorması gereken soru, işlerin nasıl bu çıkmaza sürüklendiğidir" dedi.

Son görüşmeleri Rusya ve Çin ile yaptıktan sonra Paris, Berlin ve Londra'ya giderek ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu belirten Dışişleri Bakanı, "Bu girişim, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde ön görüşmelerin yapılmasına yol açtı. Kırılgan ama umut verici bir başlangıçtı. Ancak zaman hızla akıyor" şeklinde konuştu.

Bakan Irakçi, "Bu kritik ana verdiğimiz yanıt, İran-Avrupa ilişkilerinin geleceğini birçoklarının düşündüğünden çok daha derinden şekillendirecek. İran, sayfayı çevirmeye hazırdır. Umuyoruz ki Avrupalı ortaklarımız da aynı iradeyi gösterir" dedi.