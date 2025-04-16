Rusya Federasyon Konseyi, iran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı onayladı

Bu anlaşma, İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan’ın Ocak 2025’te Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında taraflar arasında imzalanmıştı.

Anlaşma, Moskova ile Tahran arasındaki iş birliğinin uzun vadeli geliştirilmesi için yasal bir çerçeve oluşturuyor.

Bu belge, Rusya ve İran’ı stratejik ortaklar olarak tanımlarken; savunma, terörle mücadele, enerji, finans, ulaştırma, sanayi, tarım, kültür, bilim ve teknoloji** dahil olmak üzere birçok alanda iş birliğini kapsıyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için, İran İslami Şura Meclisi ile Rusya Parlamentosu’nun (Devlet Duması ve Federasyon Konseyi) onay sürecini tamamlaması gerekmektedir.