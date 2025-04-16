16 Nis 2025 15:41
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Rusya Federasyon Konseyi, iran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı onayladı

16 Nis 2025 15:41
News ID: 85805355
Rusya Federasyon Konseyi, iran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı onayladı

Tahran, İRNA- Rusya Federasyon Konseyi, bugün gerçekleştirdiği genel kurul toplantısında İran ve Rusya arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı onayladı.

Bu anlaşma, İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan’ın Ocak 2025’te  Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında taraflar arasında imzalanmıştı.

Anlaşma, Moskova ile Tahran arasındaki iş birliğinin uzun vadeli geliştirilmesi için yasal bir çerçeve oluşturuyor.

Bu belge, Rusya ve İran’ı stratejik ortaklar olarak tanımlarken; savunma, terörle mücadele, enerji, finans, ulaştırma, sanayi, tarım, kültür, bilim ve teknoloji** dahil olmak üzere birçok alanda iş birliğini kapsıyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için, İran İslami Şura Meclisi ile Rusya Parlamentosu’nun (Devlet Duması ve Federasyon Konseyi) onay sürecini tamamlaması gerekmektedir.

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