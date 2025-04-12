12 Nis 2025 12:38
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Irakçi: Amacımız eşit pozisyondan onurlu bir anlaşmaya ulaşmaktır / İradeleri test etme fırsatı

12 Nis 2025 12:38
News ID: 85800868
Irakçi: Amacımız eşit pozisyondan onurlu bir anlaşmaya ulaşmaktır / İradeleri test etme fırsatı

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı'nın özel temsilcisiyle dolaylı görüşmelere başlamadan önce yaptığı açıklamada, "Karşı tarafta yeterli irade olursa, görüşmelerin takvimi konusunda karar vereceğiz" derken "Amacımız, eşit pozisyondan adil ve onurlu bir anlaşmaya varmaktır."  ifadelerini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Badr el-Busaidi ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Seyid Abbas Irakçi, "ABD ile dolaylı görüşmelerin düzenlenmesi" hakkında istişarelerde bulunduklarını belirterek "Bu geziye benimle birlikte katılan ekip, alanında uzman, bilgili ve daha önce bu konuda müzakere deneyimi olan isimlerden oluşuyor. Görüşmelere gereken ciddiyetle katılıyoruz" dedi.  

 Irakçi, "Amacımız, eşit pozisyondan adil ve onurlu bir anlaşmaya ulaşmaktır. Eğer karşı taraf da aynı şekilde yaklaşırsa, müzakerelere yol açacak bir ön mutabakat şansı doğacaktır" ifadelerini kullandı.  

Dışişleri Bakanı, bu görüşmede birçok temel konunun netleşeceğini vurgulayarak, "Taraflarda yeterli irade olursa, zamanlama konusunda da karar verebiliriz. Ancak şu aşamada bu konuda konuşmak için erken. Şimdilik kesin olan, görüşmelerin dolaylı olacağı ve yalnızca nükleer konuda, İran halkının ulusal çıkarlarını koruyacak eşitlik temelinde bir anlaşma sağlanması iradesiyle yürütüleceğidir" şeklinde konuştu.  

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