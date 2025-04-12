İran ve Umman Dışişleri Bakanları görüştü; Tahran’ın müzakere gündemi ve tutumları teslim edildi

ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisiyle nükleer konu ve “hukuksuz ve zalimane yaptırımların” kaldırılmasına ilişkin dolaylı görüşmeler için Umman’a giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, protokol gereği Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr bin Hamad bin Hamud el-Busaidi ile bir araya geldi.

Umman Dışişleri Bakanı, aynı gündemle ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff ile de benzer bir görüşme gerçekleştirecek.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Irakçi, iki ülke arasındaki güçlü ve köklü ilişkilere duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgesel konulara dair Umman’ın sorumlu yaklaşımından dolayı teşekkür etti. Irakçi, İran-Amerika dolaylı görüşmelerine ev sahipliği yapılmasının da bu yaklaşımın bir göstergesi olduğunu belirtti.

Umman Dışişleri Bakanı da İranlı mevkidaşını ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Umman-İran ilişkilerini “özel” olarak tanımladı ve bu önemli görüşmeler için Maskat’ın tercih edilmesinden dolayı İran’a teşekkür etti.

Bu görüşmede ayrıca, Ummanlı Bakan, bugünkü dolaylı görüşmelere ilişkin planlamalar ve öngörülen düzenlemeler hakkında İranlı Bakan’a bilgi verdi.

Görüşme kapsamında, İran Dışişleri Bakanı da, İran İslam Cumhuriyeti’nin dolaylı görüşmelere dair ana eksenlerini ve tutumlarını, karşı tarafa iletilmek üzere Umman Dışişleri Bakanı’na teslim etti.