Seyyid Abbas Irakçi, bugün, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Uluslararası ve Hukuki İşlerden Sorumlu Yardımcı Kazım Garibabadi ile yaptırımların kaldırılması, nükleer meseleler ve ilgili alanlarda kıdemli müzakereciler ve uzmanlardan oluşan heyetle birlikte Maskat’a ulaştı.
Irakçi ve beraberindeki heyet Maskat’a ulaştı
12 Nis 2025 09:48
News ID: 85800590
Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanı, Amerika’nın özel temsilcisiyle dolaylı görüşmelerde bulunmak üzere siyasi bir heyetin başında Umman’ın başkenti Maskat’a ulaştı.
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