Irakçi ve beraberindeki heyet Maskat’a ulaştı

Seyyid Abbas Irakçi, bugün, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Uluslararası ve Hukuki İşlerden Sorumlu Yardımcı Kazım Garibabadi ile yaptırımların kaldırılması, nükleer meseleler ve ilgili alanlarda kıdemli müzakereciler ve uzmanlardan oluşan heyetle birlikte Maskat’a ulaştı.