Eğer ABD tarafı tehdit ile baskı politikalarından vazgeçerse, anlaşmaya varmak için iyi bir fırsat

Taht Revançi Sırbistan'da düzenlenen "İran İslam Cumhuriyeti Dış Politikası: Zorluklar ve Fırsatların Açıklanması; Bölgesel ve Uluslararası Barış ile İstikrarın Sağlanmasında Balkanlar ve Batı Asya'nın Rolünün İncelenmesi" konulu uluslararası konferansta yaptığı konuşmada nükleer konuya ilişkin hükümetin yaklaşımını "İran İslam Cumhuriyeti, geçmişte olduğu gibi diyalog politikası doğrultusunda barışçıl nükleer program hakkında görüşmeye hazırdır. Son birkaç ayda Çin, Rusya ve üç Avrupa ülkesiyle görüşmeler yapılmıştır." şeklinde açıkladı.

Taht Revançi, Umman'da gerçekleşecek olan İran-ABD dolaylı nükleer müzakerelerine değinerek "ABD tarafı ilgisiz konuları gündeme getirmeyi bırakır ve tehdit ile baskı politikalarından vazgeçerse, anlaşmaya varmak için iyi bir fırsat bulunmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti karşılıklı saygı temelinde diyalog ve etkileşime inanmaktadır. Her türlü zorbalık ve dayatma bizim için kabul edilemezdir." açıklamasında bulundu.

İranlı yetkili konuşmasının devamında ülkesinin komşularıyla en iyi ilişkileri kurma politikasına vurgu yaparak, "Diyalog ve etkileşim, bölgesel sorunların çözümündeki en önemli stratejidir" ifadelerini kullandı.