Siyonist rejimin Gazze Savaşı’nın 449. gününde devam eden suçları

El-Arabi El-Cedid'in haberine göre, Gazze Savaşı, yoğun bombardımanın birçok kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtığı bir süreçle devam ediyor. Savaş şu ana kadar 151 binden fazla şehit ve yaralı, 11 bin kayıp, büyük yıkım ve onlarca çocuk ile yaşlıyı açlıktan bitap düşüren bir tablo ortaya koydu.

Öte yandan, Gazze’de ateşkes sağlanmasına ilişkin yürütülen müzakerelerde, İsrail rejimi ve Amerikalı yetkililer, ateşkesin Trump’ın Beyaz Saray’a girmesinden önce gerçekleşeceğine dair şüphelerini dile getirdiler.

El-Arabi El-Cedid ayrıca " Filistinli medya kuruluşları, bu sabah Gazze’nin kuzeyindeki Kamal Advan Hastanesi’nde, işgalci Siyonist askerler tarafından hastanenin ateşe verilmesi sonucu çok sayıda sağlık çalışanının şehit olduğunu bildirdi. Daha önce ise işgalci güçler, hastane çalışanlarından onlarcasını, hastane müdürü Hüsam Abu Sufiye de dahil olmak üzere sorgu merkezine götürmüştü." bilgilerini paylaştı.