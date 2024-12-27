Yemen'den Siyonist rejim hedeflerine füze ve İHA saldırısı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada "Filistin milletini desteklemek ve Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği suçlara yanıt vermek ve bu rejimin Yemen ülkesine yönelik saldırılarına yanıt vermek bağlamında Yemen Silahlı Kuvvetleri, benzersiz bir askeri yapı içerisinde operasyon düzenleyerek Yafa'daki (Tel Aviv) Siyonist rejimin Ben Gurion havaalanı, 'Filistin 2' ultrasonik balistik füzeyle hedef alındı." ifadesine dikkat çekti.

Açıklamada füzenin hedefini isabetli bir şekilde vurduğu ve bu operasyonun çok sayıda Siyonistin yaralanmasıyla sonuçlandığı ve havalimanının çalışmasının durdurulduğu belirtildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü ayrıca "İHA operasyonunda düşman İsrail'in Yafa (Tel Aviv) bölgesindeki hayati bir hedefini de vurduk ve bu operasyonda da hedeflerimize ulaştık." diyerek "Yemen Silahlı Kuvvetleri, bir başka İHA operasyonunda ise Arap Denizi'nde Sokotra Adası'nın doğusunda bulunan "Santa Ursula" gemisini çok sayıda İHA ile hedef aldı." ifadesine dikkat çekti.

Seri bu operasyonun, şirketin işgal altındaki Filistin limanlarına girişi yasaklayan yasayı ihlal etmesine yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü'nün açıklamasında ayrıca Yemen'in askeri operasyonlarının Gazze'ye yönelik saldırganlığın durana kadar devam edeceği ifadesi yer aldı.