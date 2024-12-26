Kemal Advan Hastanesi Müdürü: Hastanede kuşatma altındayız ve durum korkunç

Hussam Ebu Safiye, "Kuşatma altındaki bu hastanede sağlık ve insani durum, Siyonist rejim ordusu tarafından hastaları tahliye etme tehdidine rağmen dayanılmaz bir hal aldı." dedi.

Ebu Safiye açıklamalarını "Hastane binalarının içinde kuşatma altındayız ve ne bahçeye ne de diğer binalara gidebiliyoruz. Çünkü hareket etmeye çalışan herkes Siyonist rejim ordusunun askerleri tarafından hedef alınıyor." diye sürdürdü.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü ayrıca, hastanenin gece boyunca bombalandığını ve durumun korkunç olmaya devam ettiğini belirterek "Şu anda Siyonist rejimin tanklarına çok yakınız ve her birkaç dakikada bir hastaneye ateş açılıyor." diye ekledi.

Dün gece, Kemal Advan Hastanesi ve çevresi için en zor gecelerden biri olduğunu vurgulayan Ebu Safiye, "Hastane yakınlarında bulunan yaklaşık 10 bomba patladı ve tüm kapılar, iç bölmeler ve pencereler tahrip oldu." ifadelerini kullandı.

Ebu Safiye, açıklamasının sonunda uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulunarak, sağlık sistemi, tıbbi personel ve hastaların korunması için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.