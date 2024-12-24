İrlanda, Filistinlilerin katledilmesini insanlık trajedisi olarak nitelendirdi

İrlanda Başbakanlık Ofisi, Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada, Harris'in Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, bu bölgeye insani yardımların serbestçe ulaştırılması ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması çağrısını yinelediğini bildirdi.

Harris, İsrail rejimi tarafından Filistinlilere yönelik katliamları "vicdansızlık ve insanlık trajedisi" olarak tanımlayarak, 2025 yılı itibarıyla iki devletli çözüm temelinde barışın uluslararası toplumun hedefi olması gerektiğini belirtti.

İrlanda Başbakanı, ülkesinin Gazze'de ateşkesin sağlanması için her fırsatta ve her uluslararası platformda sesini ve nüfuzunu kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde İsrail rejimi, Dublin'in bu rejime karşı düşmanca politikalar izlediği gerekçesiyle İrlanda'daki büyükelçiliğini kapattı.

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