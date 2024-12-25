25 Ara 2024 21:00
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News ID: 85700872
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UNRWA: Gazze'de saatte bir çocuk şehit oluyor

25 Ara 2024 21:00
News ID: 85700872
UNRWA: Gazze'de saatte bir çocuk şehit oluyor

Tahran, İRNA - Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde saatte bir çocuğun öldürüldüğünü ve bu şeritte yaşayanlara karşı Siyonist (rejim) savaşının başlamasından bu yana şehit olan Filistinli çocukların sayısının 14 bin 500'e yükseldiğini duyurdu.

The Guardian konuyla ilgili "İşgal altındaki topraklardaki faaliyetleri Knesset (Siyonist rejimin parlamentosu) tarafından yasaklanan UNRWA, UNICEF yetkililerine atıfta bulunarak X sosyal medya hesabında yayınladığı bir mesajda " Gazze'de her saat başı bir Filistinli çocuğun öldürüldüğünü duyurdu. Bunlar rakam değil, alınan canlardır." diye yazdı.

Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım ve Çalışma Ajansı "Çocukların öldürülmesi haklı gösterilemez ve hayatta kalan çocuklar fiziksel ve duygusal açıdan travma geçirir." ifadesine vurgu yaptı.

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