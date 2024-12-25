UNRWA: Gazze'de saatte bir çocuk şehit oluyor

The Guardian konuyla ilgili "İşgal altındaki topraklardaki faaliyetleri Knesset (Siyonist rejimin parlamentosu) tarafından yasaklanan UNRWA, UNICEF yetkililerine atıfta bulunarak X sosyal medya hesabında yayınladığı bir mesajda " Gazze'de her saat başı bir Filistinli çocuğun öldürüldüğünü duyurdu. Bunlar rakam değil, alınan canlardır." diye yazdı.

Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım ve Çalışma Ajansı "Çocukların öldürülmesi haklı gösterilemez ve hayatta kalan çocuklar fiziksel ve duygusal açıdan travma geçirir." ifadesine vurgu yaptı.