Siyonist rejimin Batı Şeria'daki saldırıları devam ediyor/Bir Filistinli genç şehit edildi

Tahran, İRNA- Haber kaynakları, Siyonist rejimin Batı Şeria'daki saldırılarının devam ettiğini ve Filistinli bir gencin şehit olduğunu bildirdi.

Siyonist rejimin özel kuvvetleri bugün Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'taki El Ayn kampına saldırdı. Sağlık merkezi kaynakları, Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Tamun" bölgesinin bombalanması sırasında "Riyan Beni Ude" isimli Filistinli gencin şehit olduğunu bildirdi. Filistin Kızılayı da Batı Şeria'nın merkezinde yer alan El Birah bölgesindeki El Amari kampına düzenlenen Siyonist saldırı sırasında bir Filistinli gencin kurşunlarla yaralandığını duyurdu. Bu kapsamda Tulkerem'deki yerel güçler, son 2 gün içinde Batı Şeria'da işgal rejimi güçleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin anısına genel yas ilan etti.