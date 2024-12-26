Siyonist subay Gazze Şeridi'nde öldürüldü

Amit Levi adındaki bu işgalci asker, dün gece Gazze Şeridi'nde güvenlik sırasında öldü.
Siyonist yüzbaşı, Gazze'nin ortasında yer alan Netzarim bölgesinde bir Filistinli keskin nişancı tarafından vuruldu.
Tahran, İRNA- Siyonist rejimin ordu radyosu, bir askeri kaynağa dayandırarak, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların devamında, bir yüzbaşı rütbesiyle Siyonist subayın öldürüldüğünü bildirdi.
Amit Levi adındaki bu işgalci asker, dün gece Gazze Şeridi'nde güvenlik sırasında öldü.
Siyonist yüzbaşı, Gazze'nin ortasında yer alan Netzarim bölgesinde bir Filistinli keskin nişancı tarafından vuruldu.
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