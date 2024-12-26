26 Ara 2024 14:57
Journalist ID: 5446
News ID: 85701476
T T
0 Persons

Ekler

Siyonist subay Gazze Şeridi'nde öldürüldü

26 Ara 2024 14:57
News ID: 85701476
Siyonist subay Gazze Şeridi'nde öldürüldü

Tahran, İRNA- Siyonist rejimin ordu radyosu, bir askeri kaynağa dayandırarak, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların devamında, bir yüzbaşı rütbesiyle Siyonist subayın öldürüldüğünü bildirdi.

 Amit Levi adındaki bu işgalci asker, dün gece Gazze Şeridi'nde güvenlik sırasında öldü.

Siyonist yüzbaşı, Gazze'nin ortasında yer alan Netzarim bölgesinde bir Filistinli keskin nişancı tarafından vuruldu.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .