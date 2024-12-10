10 Ara 2024 18:22
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News ID: 85686229
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Çifte standartlar ve seçici yaklaşımlar, insan haklarını koruma çabaları için en büyük tehdit

10 Ara 2024 18:22
News ID: 85686229
Çifte standartlar ve seçici yaklaşımlar, insan haklarını koruma çabaları için en büyük tehdit

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, insan hakları söyleminin siyasi çıkarlar için araçsallaştırılmasının, çifte standartlar ve seçici yaklaşımlarla birlikte insan hakları yapısının bütünlüğünü ve itibarını ciddi bir tehlikeye soktuğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî bugün Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle sosyal medya platformu X'teki kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İnsanlık, 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nin kabul edilmesinden dolayı önemli kazanımlar elde etmiş ve bu başarıyla gurur duymaktadır." ifadelerini kullandı. 

Bekaî "Bununla birlikte, insan hakları söyleminin siyasi hedeflere alet edilmesi, çifte standartlar ve seçici yaklaşımlar, insan haklarını koruma çabaları için en büyük tehdit olmaya devam etmektedir. Bu durum, insan hakları yapısının bütünlüğünü ve itibarını ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır." dedi. 

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